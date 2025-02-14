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​ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ оставил ключевую ставку без изменений

​ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%
Фото: freepik.com

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля 2025 года решил оставить ключевую ставку на уровне 21%. Причина – высокое инфляционное давление и необходимость его постепенного снижения.

«Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», – говорится на сайте ЦБ.

Регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года в диапазоне 19-22%.

По информации ЦБ, инфляция в России остается значительной. В IV квартале 2024 года рост цен с учетом сезонности составил 12,1% в пересчете на год, тогда как в предыдущем квартале было 11,3%. Осенью также произошло ослабление рубля, что дополнительно повлияло на динамику цен.

Несмотря на это, Банк России ожидает постепенное замедление инфляции. По прогнозу, в 2025 году инфляция снизится до 7-8%, а к 2026 году вернется к целевому уровню в 4%.

Банк России может повысить ключевую ставку на следующем заседании, если инфляция не начнет устойчиво снижаться.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ состоится 21 марта 2025 года.

Напоминаем, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что средняя ключевая ставка в 2025 году в России составит 17-20%.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 154, комментариев: 0
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