На Ямале вертолет совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале из-за отказа одного из двигателей. Инцидент произошел 11 февраля на посадочной площадке «Тазовский-Ямал». По информации телеграм-канала Helincidents, во время полета отказал левый двигатель.

«Вынужденная посадка вертолета с отказавшим левым двигателем на посадочной площадке «Тазовский-Ямал». Посадка благополучно», – говорится в посте.

Как сообщает канал «ЧП Ямал», на борту находились родственники погибшего участника СВО, сопровождавшие его тело. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

«Рейс был выделен администрацией Тазовского района, за что им спасибо в помощи организации похорон. Вопрос к руководству авиакомпании «Ямал», как вы могли девять человек, из них есть несовершеннолетние дети, посадить в этот вертолет? Изначально мы должны были лететь на другом вертолете, но начальство все же нас посадили именно в этот вертолет. Когда мы сели в него нам сказали всем пристегнуться, пилот внимательно даже посмотрел, получается они уже знали что-то не так с ним. Мы летели (минут 12) и вертолет стал боком и резко – вниз, было очень страшно, вышел пилот и крикнул аварийная посадка», – поделился очевидец в публикации.