С 1 апреля 2025 года в России введут обязательную проверку знаний языка у детей мигрантов

Детям мигрантов придется набрать не менее 30% от максимального количества баллов, чтобы пройти тест по русскому языку. Обязательное тестирование могут ввести уже с 1 апреля 2025 года.

«Предлагается установить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего образования (при приеме с 1 по 4 классы), основного общего образования (при приеме с 5 до 9 классы) и среднего общего образования (при приеме в 10 и 11 классы)», − говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Бесплатный экзамен будет проходить в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Разработкой тестовых материалов и критериев оценки занимается Рособрнадзор.

Напоминаем, Владимир Путин подписал указ, который обязывает мигрантов, находящихся в стране незаконно, покинуть Россию или урегулировать свое правовое положение до 30 апреля 2025 года.