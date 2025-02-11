Через Госуслуги можно сообщить, что авто перекрыло дорогу, попало в ДТП или осталось с открытым окном

На Госуслугах запустили анонимные чаты для водителей. Теперь можно быстро сообщить владельцу машины, если его автомобиль перекрыл проезд, стоит с открытым окном, попал в ДТП, срабатывает сигнализация, спущено колесо или горят фары. Об этом рассказали Минцифры.

Чтобы отправить сообщение, достаточно знать номер автомобиля. Оно дойдет до владельца, если его машина зарегистрирована в личном кабинете Госуслуг. Все общение − анонимное, но сервис указывает геолокацию, чтобы водитель мог определить, точно ли речь идет о его машине.

Чаты можно отключить в любой момент. Свободное общение в них не предусмотрено, доступны только фиксированные сообщения. Отправить запрос по одной машине можно не чаще раза в сутки, а в день доступно не более пяти сообщений.

Владелец авто может ответить фразами «Спасибо», «Уже выхожу», «Выйду через 5 минут», «Выйду через 10 минут». В случае ДТП или проблем с проездом в чате можно обменяться номерами телефонов, если они указаны в Госуслугах.

Чтобы получать уведомления, рекомендуется обновить информацию об автомобиле на портале.