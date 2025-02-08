В Центробанке заявили, что россияне завышают уровень инфляции в два раза

Россияне субъективно оценивали уровень личной инфляции, завышая его в полтора-два раза по сравнению с официальными показателями. Об это говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки».

«Тема роста цен интересна обществу, особенно в периоды сравнительно высокой инфляции. У каждого человека свои представления о динамике цен. Мировая и российская практика показывает, что субъективная оценка инфляции населением как правило в полтора-два раза выше официальной оценки статистического органа страны, причем это в той или иной мере свойственно всем странам», – сообщают авторы бюллетеня.

По словам представителей ЦБ РФ, в декабре 2024 года граждане полагали, что потребительские цены за год выросли на 15,9%, в то время как Росстат зафиксировал рост цен на уровне 9,52%.