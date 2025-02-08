В РПЦ не поддержали идею о введении выходного дня после Пасхи и Святой Троицы

Вводить дополнительные выходные после Пасхи и Троицы не нужно, так как праздники отмечаются с субботы на воскресенье, а церковные службы в эти дни посещают небольшой процент россиян. Об этом рассказал священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«Если посмотреть на количество людей, посещающих храмы, то я не думаю, что им нужен специальный выходной день. На Пасху мы и так идем в храм в ночь с субботы на воскресенье. То же самое касается и Троицы, в храм на такие большие праздники приходит от силы 5% граждан. Остальных, кто в храм не ходит, это как касается? Лучше бы начали ходить в храм. У нас и так много выходных дней», – сказал Островский.

По мнению священнослужителя, дополнительные выходные после праздников могут послужить поводом для поездок на дачу.

«Какая цель вводить выходные после праздников? Чтобы люди просто уехали на дачу массово? Так хотя бы, может быть, на дачу не уедут, а так поедут на дачу – шашлыки, водочка, нетрадиционные ценности. Зачем нам это надо?» – заключил Островский.

Напомним, с инициативой сделать после Пасхи и дня Святой Троицы дополнительные выходные выступил депутат ГД Дмитрий Гусев.