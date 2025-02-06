МВД предупреждает о краже аккаунтов через фальшивые сети Wi-Fi в общественных местах

Злоумышленники начали использовать фальшивые точки доступа Wi-Fi, чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей в Telegram. Такие сети появляются в общественных местах и маскируются под официальные, предупреждают в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

«После подключения к такой сети, пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по SMS. Однако в случае с мошенниками, вместо стандартной процедуры, предлагается авторизоваться через Telegram. Для этого нужно отправить шестизначный код, полученный через смс, в сервисном боте. Таким образом, преступники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы», − говорится в публикации.

Например, в аэропорту Шереметьево была замечена точка с названием SVO_Free, которая предлагала подключившимся пройти авторизацию. Вместо стандартного подтверждения через SMS мошенники запрашивали отправку шестизначного кода в сервисный бот, получая таким образом доступ к аккаунту жертвы.

В пресс-службе Шереметьево призвали пассажиров быть осторожными и использовать только официальную сеть _Sheremetyevo WI-FI, где авторизация проходит исключительно по номеру телефона.