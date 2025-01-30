Выходные в праздничные дни февраля и марта перенесли на другие месяцы

В 2025 году жители России останутся без дополнительных дней отдыха в феврале и марте из-за переноса праздничных выходных, следует из постановления правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году».

В этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому выходной, связанный с праздником, перенесли на 8 мая (четверг).

Кроме того, Международный женский день будет в субботу, а предусмотренный за него день отдыха перенесли на 13 июня (пятницу).

Однако, рабочий день 7 марта будет сокращенным.