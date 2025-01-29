16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,9658   EUR  101,5957  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что Югра входит в пятерку лучших мест по уровню жизни в стране?
Комментировать
0
Песни Газманова и Шамана могут внести в школьную программу. Это:
Комментировать
0
Какое имя вам нравится больше:
Комментировать
0
Депутат Госдумы утверждает, что Lada ничем не отличается от BMW.
Комментировать
0
Больше опросов

​ФТС: массовых проверок автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, нет, ПТС аннулировать не будут

ФТС опровергла массовую рассылку требований о доплате пошлин за авто

​ФТС: массовых проверок автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, нет, ПТС аннулировать не будут
Фото: ru.freepik.com

Федеральная таможенная служба (ФТС) России не подтвердила появившуюся в СМИ информацию о массовой проверке автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Об этом ведомство сообщило корреспонденту siapress.ru.

«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины», − говорится в сообщении.

По данным ФТС, с 2022 по 2025 год в Россию физическими лицами для личного пользования было ввезено около 815 тысяч автомобилей. По результатам таможенного контроля доначисления пошлин коснулись 2 510 автомобилей (0,3% от общего количества), а сумма доплат составила 1,3 млрд рублей.

В 2024 году подразделения контроля после выпуска товаров провели 248 проверок по факту занижения таможенной стоимости машин, в 243 случаях выявлены нарушения на сумму более 125 млн рублей. В 2025 году подобных проверок пока не было.

ФТС также опровергла информацию о возможном аннулировании электронного ПТС при выявлении заниженной таможенной стоимости. Такой механизм в законодательстве не предусмотрен.

«При принятии решения о корректировке стоимости транспортных средств для личного пользования по результатам проведенного таможенного контроля механизм аннулирования электронного паспорта транспортного средства не предусмотрен. Обращаем внимание, что ставки таможенных пошлин, которыми облагаются автомобили, ввезенные физическими лицами для личного пользования, определены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 (Приложение № 2)», − дополнили в ведомстве.

Кроме того, ФТС проводит отдельные проверки в отношении физических лиц, которые ввозят автомобили для продажи, но декларируют их как машины для личного пользования. В таких случаях применяется пониженный коэффициент утилизационного сбора, что позволяет существенно снизить платежи.

Если выясняется, что автомобиль фактически ввозился в коммерческих целях, владельцам направляется уведомление о необходимости доплаты сбора в полном объеме. Так, в 2024 году ФТС провела 78 проверок, в результате которых сумма доначисленного утилизационного сбора составила 535,9 млн рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 61, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В 2025 году в России действуют новые штрафы для собственников квартир // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 781
  2. В ХМАО нефтяник надышался парами газа и умер 780
  3. ​В России разработали минимальные требования к отделке квартир 728
  4. ​Мошенники заставили сургутянку запустить салют в отделении банка 696
  5. Прекратите кормить мошенников! 633
  6. ​Снега много – денег мало: в Думе Сургута обсудили рост платы за уборку снега в дворах 626
  7. Губернатор Югры назначил нового руководителя Ветеринарной службы округа 611
  8. ​Югорчане будут платить больше за вывоз мусора 591
  9. В Югре увеличили расходы на детский летний отдых 589
  10. В подкасте Артемия Лебедева назвали главную экологическую проблему Югры 523
  1. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 3703
  2. ​Погода меняется – правила тоже: в Сургуте пересмотрят систему актировок 2660
  3. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 2118
  4. ​Шиш вам, детки, а не бургер 1885
  5. ​Снесли, а что дальше? В Сургуте не могут решить, что строить на месте «Строителя» 1730
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1647
  7. Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Эти бюджеты мы опять бездарно профукаем и ничего не оставим потомкам ни в округе, ни в городе» 1628
  8. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 1573
  9. ​Сургутские реки больше не замерзают? 1490
  10. ​Юбилейная бочка: Югра отметила добычу 13 миллиардов тонн нефти 1441
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 83862
  2. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 17776
  3. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 8186
  4. ​Восемь субсидируемых авиарейсов запустили из Сургута 7833
  5. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 7016
  6. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5990
  7. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 5665
  8. ​Элитный гараж с бассейном и сауной за 12 миллионов рублей продают в ХМАО 5388
  9. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 4503
  10. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 4257

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика