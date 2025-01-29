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Ученые создали лекарство, способное бороться с раком и ВИЧ одновременно

Ученые выяснили, что новое лекарство от рака может полностью излечить ВИЧ

Ученые создали лекарство, способное бороться с раком и ВИЧ одновременно
Фото: freepik

Американские исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что соединение EBC-46, известное своими противораковыми свойствами, может стать мощным инструментом в лечении ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в Science Advances, передает Газета.ру.

«EBC-46, также известный как тигиланол тиглат, естественным образом содержится в плодах дерева румянца (Fontainea picrosperma), произрастающего на северо-востоке Австралии. Вещество связывается с ферментом протеинкиназа C (PKC), который играет ключевую роль в клеточных процессах, связанных с ВИЧ, раком и другими заболеваниями», – передают в источнике.

Особенность EBC-46 заключается в его способности активировать спящие клетки, в которых скрывается ВИЧ, делая вирус уязвимым для воздействия иммунотерапии.


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Сегодня в 11:11, просмотров: 99, комментариев: 0
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