Священник РПЦ призвал отказаться от контрацепции и довериться Божьей воле

Священник Русской православной церкви Кирилл Иванов высказался против использования контрацепции, призвав довериться Божьей воле. Об этом он заявил на стриме в своей группе во «ВКонтакте», передает Lenta.ru.

Один из зрителей эфира задал вопрос, является ли грехом супружеская близость с контрацепцией между двумя инвалидами, которые не уверены, что смогут потянуть рождение ребенка материально и физически.

«Контрацепция – это, по сути, обращение к Богу: «Мы тебе не доверяем». Очевидно, вы плохо верите Богу. Все-таки Бог лучше вас знает, Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать», – ответил священнослужитель.

Иванов заверил, что ему известны многочисленные случаи, когда рождение детей в казавшийся неподходящим момент сопровождалось получением всего необходимого. А в некоторых ситуациях происходило даже неожиданное улучшение здоровья.