Минстрой РФ подготовил минимальные требования к отделке квартир в новостройках

С 1 марта 2025 года в России начнут действовать новые требования к отделке квартир в новостройках, в том числе к качеству отштукатуренных стен, покраске поверхностей и поклейке обоев. Приказ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

По стенам:

‒ отштукатуренная стена не должна отклоняться от вертикали более чем на восемь миллиметров при высоте до трех метров, более чем на 12 миллиметров при высоте три-шесть метров;

‒ при штукатурке на поверхности четыре кв. м может быть не больше трех неровностей глубиной до пяти миллиметров;

‒ при малярных работах допускаются полосы, пятна, подтеки, брызги, следы от кисти или валика, если их не различить на общем фоне с расстояния от двух метров;

‒ при укладке плитки допускаются неровности до трех-пяти миллиметров в зависимости от типа плитки. Также разрешены дефекты заделки межплиточных швов, если их не видно с расстояния два метра;

‒ при поклейке обоев не допускаются воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения, видные при осмотре с расстояния от двух метров. Нахлест полотен на внешних углах не допускается;

‒ при поклейке обоев допускается расхождение стыков полотен обоев при их неразличимости при визуальном осмотре с расстояния от двух метров.

По полу:

‒ допускаются зазоры при укладке паркета до 0,5 миллиметров, при укладке ламината ‒ до 0,2 миллиметров;

‒ не допускаются видимые с расстояния до двух метров зазоры между плинтусами и покрытием пола или стен.

По потолку:

‒ отклонение от горизонтали оштукатуренных поверхностей потолков в рамках одного помещения допускается от трех до 15 миллиметров в зависимости от длины диагонали помещения;

‒ при установке натяжных потолков допускается провисание полотна на всю длину диагонали помещения не более десяти миллиметров на один метр;

‒ отклонение от горизонтали оштукатуренных поверхностей откосов допускается от четырех до 12 миллиметров в зависимости от длины элемента.