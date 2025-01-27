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В России предложили собеседовать невест перед браком с мигрантами с помощью нейросети

Член СПЧ предложил использовать искусственный интеллект для выявления фиктивных браков

В России предложили собеседовать невест перед браком с мигрантами с помощью нейросети
Фото: freepik

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил проводить собеседования с россиянками перед заключением браков с мигрантами. Помогать в этом будет искусственный интеллект, сообщает ТАСС.

Кабанов напомнил, что в ряде стран, включая США, перед заключением брака проводят не только собеседование, но и проверяют личные вещи, вплоть до мусорных пакетов, чтобы подтвердить совместное проживание.

«Проводить собеседования нужно и у нас. Методика есть, ничего придумывать не надо. По определенному набору вопросов станет ясно, является ли брак фиктивным. Понятно, что это огромная нагрузка на правоохранительные органы. <…> В качестве эксперимента можно также подключить искусственный интеллект. Ожидаю, что будет сопротивление, но рассмотреть этот вопрос необходимо. Уж слишком актуальной стала проблема», – заявил правозащитник.

Член совета считает, что проверяющий должен нести уголовную ответственность, если позже выяснится, что брак был заключен фиктивно.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 127, комментариев: 0
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