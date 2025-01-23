В Самарской области представят гоночный автомобиль Lada Iskra

В эту субботу, 25 января, состоится премьера гоночного автомобиля Lada Iskra. Новый седан подготовлен заводской командой Lada Sport Rosneft специально для ледовых гонок, сообщает пресс-служба предприятия.

«Гоночные седаны LADA Iskra построены с соблюдением всех принципов подготовки LADA к спортивным состязаниям на льду. Кузов облегчен и оснащен вварным каркасом безопасности. В подвеске установлены специальные амортизаторы, более жесткие пружины, а в опорах амортизаторов и рычагах подвески применены не сайлент-блоки, а сферические шарниры. Точки крепления узлов подвески усилены», – передают в источнике.

Дебют модели состоится в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО «АвтоВАЗ» в Самарской области.