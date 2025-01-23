В пользование Госдумы поступили 17 автомобилей «Лада Аура»

В конце декабря 2024 года в пользование Госдумы поступили 17 машин марки «Lada Aura». Некоторые депутаты уже пересели на автомобили отечественного производства, сообщает пресс-служба ГД.

«На «Ладу Ауру» пересядут председатели комитетов и комиссий ГД. В их числе – председатели комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский», – указали в сообщении.

Часть депутатов уже поделились своими впечатлениями от этого автомобиля.

«Получились качественные машины действительно представительского класса, за которые не стыдно и в которых, я думаю, с удовольствием будут ездить все депутаты Госдумы. Я рад, что у меня получается сейчас протестировать одну из таких машин и одному из первых познакомиться, скажем так, с автопромом и с нашим импортозамещением», – рассказал Александр Демин.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, российский автопром активно развивается, однако ему нужна дополнительная помощь и поддержка государства.

«В сложный период мы живем – санкции и так далее. Все‑таки мы рады за наш отечественный автопром, что мы начали выпускать такие качественные автомобили. Я почему говорю «качественные»? Потому что я лично еще месяца три назад тестировал «Ладу Ауру»: где‑то две недели на ней ездил. Я вам скажу, что нормальный автомобиль. Есть мелкие недочеты, [про] которые нас спросил производитель, и мы ему доложили. На самом деле хороший автомобиль, и Дума таким образом будет поддерживать отечественный автопром», – указал депутат Виктор Пинский.

Помимо «Lada Aura», депутаты Госдумы также пользуются автомобилями «Лада Веста», которые поступили ранее, а сам Вячеслав Володин в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич 3».