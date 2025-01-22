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​Ученые: колбаса, сосиски и бекон увеличивают риск деменции на 14%

Ученые связали употребление колбасы и сосисок с риском деменции

​Ученые: колбаса, сосиски и бекон увеличивают риск деменции на 14%
Фото: unsplash.com

Регулярное употребление обработанного красного мяса, такого как колбаса, сосиски и бекон, может существенно повысить риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, которые проанализировали данные более 100 тысяч человек. Об этом сообщает The Guardian.

На протяжении 43 лет ученые наблюдали за состоянием здоровья 130 тысяч медсестер и медицинских работников, изучая их пищевые привычки. В частности, фиксировалась частота потребления обработанного мяса и его замена на более здоровые альтернативы − орехи, фасоль и тофу.

Результаты показали: употребление двух порций обработанного красного мяса в неделю увеличивает риск деменции на 14% по сравнению с теми, кто ест такие продукты реже. Однако отказ от них в пользу растительных белков снижает вероятность развития когнитивных нарушений на 23%.

Напоминаем, Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса.


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22 января в 15:39, просмотров: 350, комментариев: 0
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