Житель Барнаула сфотографировал редкое астрономическое явление

Барнаульский астроном сумел «поймать момент» и сфотографировать парад планет, выехав за пределы города. Снимком он поделился в своем телеграм-канале.

«Парад планет – зрелище довольно неказистое, и ничего фееричного на небе при этом не наблюдается. Просто иногда планеты нашей солнечной системы для нас, землян, оказываются в пределах одной небесной полусферы, и их можно наблюдать одновременно в течении какого-то периода времени. На деле вы видите обычное ночное небо, и если не знать, что некоторые из этих звезд на самом деле планеты – то и вообще ничего необычного. В общем, тема с этим парадом, на мой взгляд, сильно переоценена», – делится астроном.

Напоминаем, 28 февраля к уже выстроившимся планетам присоединится Меркурий, полностью завершив парад планет Солнечной системы.