Злоумышленники получают доступ к аккаунту в Telegram через фейковые QR-коды

Появился очередной способ, с помощью которого аферисты могут похитить личные данные россиян. Мошенники создают фейковые QR-коды для подключения к «домовому чату» и расклеивают их в подъездах и других общественных местах. Невнимательные жители рискуют потерять доступ к своему аккаунту в мессенджере Telegram, передает РБК.

«Если пользователь отсканирует код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении стороннего устройства. Если установлен второй фактор, то мессенджер попросит его указать. После этого злоумышленникам становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов», – сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют пользователям активировать двухфакторную аутентификацию и внимательно проверять ссылки, на которые ведут QR-коды.