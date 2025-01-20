Около 80% россиян ощущают себя счастливыми

Большая часть жителей России чувствуют себя счастливыми. Информация об этом следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводился в конце 2024 года.

«В ходе октябрьского опроса ВЦИОМ 79% россиян отметили, что чувствуют себя счастливыми, в том числе около трети определенно счастливы (31%), а почти каждый второй – скорее счастлив (48%)», – указали в сообщении.

Так, в последние годы россияне видели в своем окружении одинаковое количество счастливых и несчастливых людей: в октябре 2023 года этот «баланс» отмечали 46%, в марте 2024 года – 42%, а в октябре – 47%.