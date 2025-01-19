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​Мошенники крадут Telegram-аккаунты через фейковые голосования

МВД предупреждает о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

​Мошенники крадут Telegram-аккаунты через фейковые голосования
Фото: ru.freepik.com

МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram. Пользователю мессенджера приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо от знакомого контакта, который давно не был онлайн. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

«Будьте бдительны! И не переходите по сомнительным ссылкам!» – сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Как правительство РФ борется с кибермошенниками и какие есть способы самостоятельно распознать лже-сотрудника правоохранительных органов – читайте на нашем сайте.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 141, комментариев: 0
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