МВД предупреждает о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram

МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram. Пользователю мессенджера приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо от знакомого контакта, который давно не был онлайн. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

«Будьте бдительны! И не переходите по сомнительным ссылкам!» – сообщили в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».

Как правительство РФ борется с кибермошенниками и какие есть способы самостоятельно распознать лже-сотрудника правоохранительных органов – читайте на нашем сайте.