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Инфляция в России выше официально объявленной, считают читатели СИА-ПРЕСС

Большинство читателей siapress.ru считают, что инфляция в России выше 9,5%

Инфляция в России выше официально объявленной, считают читатели СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay

Годовая инфляция в России в декабре 2024 года составила 9,5%, хотя в ноябре была 8,88%. За месяц потребительские цены выросли на 1,32%, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей в телеграм-канале – чтобы узнать, действительно ли инфляция составила 9,5%.

В настоящий момент проголосовали 62 человека. Их мнения разделились следующим образом:

  • Да, похоже на правду – 15%;
  • Нет, инфляция выше – 79%;
  • Нет, инфляция ниже – 0%.
  • Не знаю – 6%

Большее число участников (79%) указали, что инфляция выше, чем 9,5%. С тем, что этот процент справедливый – согласилось 15% читателей. И лишь 6% опрошенных воздержались от ответа, выбрав ответ «Не знаю». За вариант «Нет, инфляция ниже» никто не проголосовал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы участвовать в опросах и следить за актуальными новостями.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 121, комментариев: 0
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