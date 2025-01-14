«Газпром» планирует масштабное сокращение сотрудников центрального аппарата

Центральный аппарат «Газпрома» планируют сократить почти вдвое − с 4 100 до 2 500 человек. Об этом стало известно из внутреннего письма, направленного председателю правления компании Алексею Миллеру зампредом Еленой Илюхиной. Об этом сообщает 47news.

В документе говорится, что за последние 20 лет численность администрации значительно выросла, а зарплатный фонд центрального аппарата сейчас составляет около 50 миллиардов рублей в год.

Так, «вызовы, стоящие перед группой Газпром, требуют» сокращения сроков подготовки решений, исключения дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов, необходимости повышения нацеленности на результат сотрудников, задействованных в реализации ключевых для группы Газпром процессах, а также «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов», отмечают в предложении.

Зампредседателя правления «Газпрома», начальник Департамента информационной политики Сергей Куприянов подтвердил Forbes подлинность письма, но от комментариев отказался.

Ранее США ввели жесткие санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».