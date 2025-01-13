Власти РФ поддержали запрет на увольнение кормильца многодетной семьи

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий увольнять единственного кормильца в многодетной семье с малолетними детьми. Однако документ необходимо доработать с учетом замечаний, передает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», ‒ говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о семьях, где воспитывается минимум трое малолетних детей и работает только один родитель.

Отметим, что сейчас в РФ запрет на увольнение единственного кормильца действует только до достижения младшим ребенком возраста трех лет. Авторы инициативы предложили снять это ограничение и защитить от увольнения по инициативе работодателя единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей в возрасте до 14 лет.