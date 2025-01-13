В 2025 году стоимость аренды квартир в России продолжит расти

По итогам 2024 года стоимость аренды жилья в России увеличилась на 31,4% и продолжит расти в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023 году, когда однушки выросли на 22,2%, двушки − на 19,9%, трешки − на 15,6%. В минувшем году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно. Этому способствовали инфляция, рост цен на все товары, что сподвигло арендодателей поднять плату, а также рост зарплат, который позволил арендаторам принять эти условия», − отметил эксперт.

По его словам, отмена льготной ипотеки на первичном рынке заставила многих потенциальных покупателей отложить покупку и продолжить снимать жилье.

Высокая ключевая ставка также привела к росту процентов по ипотечным кредитам, что уменьшило доступность жилищных займов. Кроме того, часть продавцов вторичного рынка отказались от продажи квартир и решили сдавать их в аренду.

Сильнее всего цены на аренду выросли в промышленных городах, где ставки ранее были ниже. Сегодня найти однокомнатную квартиру за 13-16 тысяч рублей в месяц невозможно ни в одном городе с населением свыше 300 тысяч человек, отмечает Луценко.