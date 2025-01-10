В Курске задержали подростка, устроившего дебош в школе

Сегодня утром, 10 января, в здание школы №54 Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник не смог его остановить, ранее сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более двух минут», – передает Хинштейн.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после нажатия охранником тревожной кнопки. Однако к этому моменту подросток успел скрыться. Его задержали спустя некоторое время на территории СНТ «Мичуринец» в четырех километрах от школы.

Личность дебошира установлена – это 16-летний ученик другой школы. По предварительным данным, причиной его действий мог стать личный конфликт с одной из учениц. Некоторые телеграм-каналы утверждают, что дело в невзаимной любви.

«16-летний Илья К. из школы №40 около полугода встречался с Ниной (имя изменено) из 54-й школы. Вчера подростки сильно поругались, и девушка заявила, что бросает молодого человека», – передает SHOT.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Сейчас его допрашивают сотрудники полиции.