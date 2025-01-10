В московских МФЦ желающим развестись стали предлагать процедуру медиации

В многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы супругам, желающим развестись, начали предлагать услугу медиации. Процедура направлена на примирение мужа и жены, сообщают «Ведомости».

По словам представителя одного из столичных МФЦ, супруги могут получить консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Во время процедуры медиатор поможет супружеской паре найти компромисс и решить спорные ситуации.

«Помощь основывается на конфликтологической, медиативной и психологической поддержке, а в рамках работы медиатор прибегает к техникам и методам коррекции стрессовых состояний. Как говорится на сайте службы, во время сессий семьи, в частности, могут «разобраться со своими сомнениями, проработать чувство безысходности, привлечь ресурсы для стабильной жизнедеятельности семейной системы», а также избавиться от чувства вины и обиды. При этом отмечается, что медиатор беспристрастен и не дает советов клиентам – окончательное решение остается за ними», – указали в сообщении.

Средняя стоимость процедуры медиации составляет от трех до пяти тысяч рублей в час с человека, сообщил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов в разговоре с «Ведомостями». Первая встреча длится час, следующие – два-три часа.