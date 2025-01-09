Компания Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака для пива и чая

Китайская компания Xiaomi может запустить в продажу пиво и другие товары в России. Соответствующую заявку направили в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (ФИПС) 28 декабря 2024 года, она опубликована в реестре 3 января 2025 года.

Документ охватывает сразу несколько классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ):

Класс 26 − басонные изделия, элементы декора, аксессуары для дома и гаджеты.

− басонные изделия, элементы декора, аксессуары для дома и гаджеты. Класс 30 − напитки (чай, кофе), продукты питания (хлеб, мясо птицы) и кондитерские изделия.

− напитки (чай, кофе), продукты питания (хлеб, мясо птицы) и кондитерские изделия. Класс 31 − злаки, фрукты и наполнители лотков для домашних животных.

− злаки, фрукты и наполнители лотков для домашних животных. Класс 32 − пиво, соки, газированные напитки и энергетики.

Появятся ли эти товары под брендом Xiaomi на рынке, пока неизвестно. Часто производители регистрируют товарные знаки для защиты своих брендов от недобросовестного использования конкурентами или мошенниками.

Отметим, что китайская корпорация известна тем, что разрабатывает и продает бытовую электронику.