Аналитики спрогнозировали ключевую ставку к концу 2025 года

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может колебаться в диапазоне от 13 до 23%, сообщили аналитики в опросе для издания РБК. В исследовании приняли участие 20 экспертов крупных банков и инвестиционных компаний.

Четверо аналитиков прогнозируют, что ставка составит 13% к декабрю 2025 года, трое называют уровень в 16%, еще один эксперт считает, что показатель окажется в диапазоне 13-16%.

По мнению троих опрошенных, ключевая ставка может достичь 17%, еще двое прогнозируют 18% и 20% соответственно. Диапазоны 17-18% и 17-19% также получили поддержку двух экспертов.

Трое аналитиков считают, что регулятор сохранит текущий уровень ставки в 21% до конца 2025 года, а один из участников опроса не исключил повышения до 23%.

Между тем, согласно прогнозу Банка России, опубликованному в октябре 2024 года, средняя ставка в 2025 году ожидается в диапазоне 17-20%. Новый прогноз ЦБ планирует представить 14 февраля 2025 года.