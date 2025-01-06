В море у побережья Анапы обнаружили новые нефтяные пятна

В акватории Черного моря около Анапы выявили новые нефтяные пятна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ изданию ТАСС.

«В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника «Утриш». В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», – указали в ведомстве.

Кроме того, еще одно нефтяное пятно заметили в бухте Капсель в районе Судака в Крыму. Загрязнение растянулось на два километра.