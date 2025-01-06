Митрополит Амвросий призвал распространять пение колядок на Рождество

В России должна сохраняться и как можно больше распространяться традиция пения рождественских колядок. Так считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), передают РИА Новости.

«Народные произведения, которые рассказывают о событиях Рождества Христова, о смысле этого праздника всегда бытовали в нашем народе, колядки были особенно распространены в Малороссии и Белоруссии. Благодаря рождественским песнопениям люди узнавали о родившемся Иисусе, укрепляли свою веру. Хотелось бы, чтобы эта традиция как можно больше получала свое развитие и распространение в наших городах, селах и поселках и, прежде всего, в семьях», – рассказал митрополит.

Священнослужитель также напомнил, что колядовать обычно начинают в канун Рождества в сочельник и продолжают до Крещения Господня.