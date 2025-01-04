В аэропорту Шарм-эш-Шейха экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Вчера, 3 января, самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Египта в Екатеринбург, экстренно приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщило министерство гражданской авиации Египта, передают РИА Новости.

«В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании «Уральские авиалинии», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России», – говорится в заявлении.

Экстренная посадка состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей. На борту самолета находились 236 пассажиров.

«В 16:55 (17:55 МСК) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов», – добавили в сообщении.

По данным «Уральских авиалиний», в летательном аппарате сработала сигнализация о неисправности двигателя.