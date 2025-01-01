Утилизационный сбор в России вырос: что изменится для автовладельцев и импортеров

С 1 января 2025 года в России увеличился утилизационный сбор на автомобили. Это нововведение существенно изменит рынок импорта машин, особенно для легковых автомобилей с большим объемом двигателя, гибридов и электромобилей, пишет Газета.Ru.

Для легковых автомобилей с объемом двигателя 1-2 литра ставка увеличилась с 556,2 тыс. рублей до 667,4 тыс. рублей .

. Для подержанных автомобилей с объемом двигателя 2-3 литра в возрасте более трех лет сбор вырос с 2,37 млн рублей до 2,84 млн рублей .

. Электромобили и гибриды: юрлицам теперь придется платить 667,4 тыс. рублей за электрокар младше трех лет и 1,17 млн рублей за машины старше трех лет.

Рост ставок на утилизационный сбор значительно сокращает экономическую целесообразность ввоза автомобилей с большими двигателями и делает импорт многих популярных моделей невыгодным.

Модели, которые больше не привезут:

Hyundai Santa Fe с мотором 2.5

Toyota Land Cruiser

Kia Sportage 2.5

Mitsubishi Outlander 2.4

Hyundai Palisade 3.5

«Теперь импортировать выгодно только сверхдорогие автомобили, например Mercedes-Benz G63 AMG или Range Rover, стоимость которых превышает 30 млн рублей», — отметил Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль».

По мнению Николая Баскакова, директора направления «Авилон Премиум», повышение утильсбора в абсолютных величинах сильнее всего ударит по автомобилям с большими объемами двигателей, гибридам и электромобилям. Тем, кто планирует покупку таких авто, стоит обратить внимание на машины выпуска 2023 и 2024 годов.