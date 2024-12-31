В Тюмени голый мужчина напал на людей в супермаркете с металлической трубой

Инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Восстания в Тюмени, когда мужчина в полном обнаженном виде ворвался в магазин. По словам очевидцев, он держал в руках металлическую трубу и начал агрессивно нападать на людей, находящихся в магазине.

На кадрах с места происшествия видно, как мужчину удалось задержать, положив его на пол и заковав руки за спину. Причины, по которым он пришел в магазин, пока не уточняются. Информация о пострадавших также не поступала.

По данным источника издания 72.ru, задержанного направили в специальное учреждение для людей с психическими нарушениями.