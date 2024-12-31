​Казахстан временно прекращает выдачу ИИН иностранным гражданам

С 1 января 2025 года Казахстан приостанавливает выдачу индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан. Это решение связано с завершением срока действия пилотного проекта по оформлению ИИН через заграничные учреждения Казахстана, пишет ТАСС. При помощи казахстанского ИИН многие россияне открывали в этой стране банковские счета и карты, интегрированные в международные платежные системы.

Как сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в России, ограничения касаются всех иностранных граждан, которые пытались бы получить ИИН для доступа к цифровым государственным услугам или для открытия банковских счетов в Казахстане.

ИИН — это уникальный идентификатор, необходимый для многих юридических и финансовых операций в Казахстане. Включение иностранных граждан в систему получения ИИН через загранучреждения было экспериментальным проектом, который завершился в конце 2024 года.

На данный момент сроки возобновления выдачи ИИН иностранным гражданам не уточняются. В посольстве сообщили, что дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена позднее.