В Тюмени перевыполнен план по доходам с платных парковок

Тюменская администрация перевыполнила план по доходу с платных парковок. Согласно данным «Тюменьгортранса», с начала 2024 года по 30 ноября в бюджет города поступило 104,4 млн рублей, что на 15,7% больше запланированной суммы, пишет «РБК-Тюмень». План на этот год составлял 90,2 млн рублей, и то есть он был перевыполнен даже без учета декабря. В 2025 году мэрия планирует получить доход с платных парковок в размере 120,6 млн рублей.

Стоимость парковки в Тюмени варьируется от 20 до 50 рублей в час в зависимости от местоположения парковочного места. Алексей Санник, директор «Тюменьгортранса», отметил, что в среднем уровень загруженности платных парковок в городе составляет 79%, однако есть участки с высоким спросом, где парковки заполняются на 100%.

В 2025 году мэрия планирует расширить зону платных парковок, переведя на платный режим улицы Мельникайте, Фабричную и Котовского.

Первоначально платные парковки были введены в Тюмени в 2016 году, но массовое внедрение в центре города началось только в 2021 году. Это было сделано в ответ на высокий уровень автомобилизации, который требовал мер по разгрузке центральных улиц. Как отмечается на сайте «Тюменские парковки», введение платы за парковку не только способствует пополнению городской казны, но и является способом регулирования потока автомобилей, въезжающих в центр города.