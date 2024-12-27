В России появился новый препарат для лечения рака предстательной железы

Федеральное медико-биологическое агентство России получило регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)». Он создан на основе отечественного сырья и предназначен для лечения рака предстательной железы, сообщили в телеграм-канале «ФМБА России».

«Ракурс – препарат двойного действия. Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания. Препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента», – передают в источнике.

Отечественный препарат разрабатывали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.