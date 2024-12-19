​Александр Моор поздравил победителей конкурса «Спортивная элита»

Глава Тюменской области Александр Моор приветствовал участников торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов областного конкурса «Спортивная элита – 2024». Правительство Тюменской области продолжит активную деятельность, направленную на развитие массового и детско-юношеского спорта, а также спорта высоких достижений, заявил губернатор.

Победитель, серебряный и бронзовый призер Спартакиады сильнейших по биатлону Виктория Сливко и ее наставник Максим Кугаевский стали лидерами конкурса «Спортивная элита – 2024» по зимним олимпийским видам спорта. По летним олимпийским видам спорта региональный конкурс выиграли серебряный призер чемпионата Европы по боксу, победитель чемпионата России и первенства Европы среди юниоров 2024 года Альбина Молдажанова и ее наставник Александр Паули.

Заслуженные награды также получили тренеры, лучшие спортсмены по неолимпийским видам спорта, спортсмены с ограниченными физическими возможностями и молодые атлеты, подающие надежды.

«Подводя итоги спортивного года, я благодарю спортсменов, тренеров, спортивные коллективы и клубы. Спасибо за вашу работу, за ваши результаты, за ваши победы, за наши позитивные эмоции, которые мы испытали от ваших блестящих выступлений. Мы будем продолжать системную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом», – сказал Александр Моор.