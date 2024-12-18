До конца года в Тюменской области введут в эксплуатацию две школы

В Тюменской области в 2024 году планируется ввод 8 объектов социального назначения, сообщают в Управлении капитального строительства региона.

«В строительстве находится 26 объектов, из них 5 объектов введены. Это две школы в селе Большой Карагай и в деревне Овсянникова, садик в мкр. Мелиораторов, Дом культуры в селе Большое Сорокино и крытый каток на ул. Народной. Готова к вводу школа в мкр. Мелиораторов», – рассказал директор Управления капитального строительства Тюменской области Фанур Гимаев.

До конца текущего года запланирован ввод ещё двух объектов: школы в селе Казанское Вагайского района, рассчитанной на 150 учебных мест с дошкольным отделением на 24 места, и школы в поселке Першино Уватского района на 60 детей с дошкольным отделением на 20 мест.

Всего в Тюменской области на разной стадии строительства находятся 16 школ. Школа в поселке Московский Тюменского района – один из самых крупных объектов высокой готовности. В ней будут учиться 1 100 школьников, а дошкольное отделение вместит не менее 350 воспитанников. Строительно-монтажные работы на объекте планируется завершить в этом году.

Отметим, что многие социальные объекты в Тюменской области строятся по комплексным контрактам. По таким контрактам подрядные организации выполняют проектирование объекта, получают положительное заключение государственной экспертизы, а затем ведут строительство. При этом подрядчики не разрабатывают проекты с нуля, а используют типовые решения. Так, например, строятся школы на 1101 место в селе Мальково и поселке Винзили Тюменского района, школа на 1200 мест в мкр. Ямальский-1 в Тюмени.