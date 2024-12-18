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​Строительно-индустриальный кластер помогает в развитии строительной отрасли Тюменской области

Развитие строительной отрасли в Тюменской области: создание кластера и привлечение инвестиций

​Строительно-индустриальный кластер помогает в развитии строительной отрасли Тюменской области
ГУСТО

В Тюмени прошла встреча, посвящённая развитию строительно-индустриального кластера, который был создан весной этого года Торгово-промышленной палатой Тюменской области. На сегодняшний день в кластер входят 60 компаний из пяти субъектов РФ с объемом выручки более 44 млрд рублей. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В рамках Ассоциации «Строительно-индустриальный кластер» в Тюменской области запущено 11 проектов с общим объемом инвестиций 7 млрд 146 млн рублей. Предприниматели вкладывают средства в создание и модернизации производств, в выпуск импортозамещающего оборудования и новых видов стройматериалов.

Ассоциацией составлен список надёжных субподрядчиков, налажен диалог с поставщиками строительной продукции. Также специалисты помогают участникам строительно-индустриального кластера получить займы по более выгодным условиям.

«Благодаря кластеру предприятия региона смогут пользоваться не только региональными, но и федеральными мерами поддержки. Им доступны льготные кредиты на развитие производств. Сейчас как раз настало время модернизации предприятий и выращивания кадров для отрасли. Кластер уже начал работу по привлечению специалистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья», – сообщил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.


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Сегодня в 20:55, просмотров: 101, комментариев: 0
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