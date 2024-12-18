Дарение алкоголя в России может обернуться штрафом до 100 тысяч рублей

В России хотят запретить дарить алкоголь. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов. Об этом он заявил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что спиртное не должно быть подарком.

«Пора вводить жесткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя! И начинать ее надо с того, что каждый гражданин нашей страны должен понимать: алгоголь – яд!» – написал депутат.

Он также предложил штрафовать людей за дарение алкоголя.

«Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – сто тысяч рублей», – говорится в источнике.

По словам депутата, вместо традиционных бутылок с алкоголем можно дарить полезные подарки – билеты в кино, театр или музей, абонементы в спортзал, сертификаты на дополнительное образование или книги.

Ранее в siapress.ru писали, что в России хотят запретить скидки на алкоголь.