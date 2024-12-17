Названы лучшие товары и услуги Тюменской области

В большом зале Правительства Тюменской области прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2024». Об этом сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

На конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской области», который является региональным этапом программы «100 лучших товаров России», было подано 242 заявки на продукцию и услуги от 115 организаций региона. Региональный этап проводился Правительством Тюменской области совместно с ФБУ «Тюменский ЦСМ». Конкурсный отбор проходил в семи номинациях.

По результатам работы конкурсной комиссии лауреатами-победителями 2024 года стали продукция и услуги 85 предприятий региона, дипломантами конкурса стали 39 предприятий.

По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» лауреатами-победителями стали продукция и услуги 15 предприятий области, дипломантами – 32 предприятия.

Победители и дипломанты конкурсов получили дипломы и почетные знаки. Теперь они имеют право использовать специальный знак в информационно-рекламных целях и размещать его на упаковке своей продукции в течение двух лет. При этом предприятия обязуются обеспечивать и поддерживать высокий уровень качества производимого товара или оказываемой услуги.