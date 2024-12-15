Инвестиционное агентство Тюменской области получило Гран-при премии «Лидеры инвестиционного развития – 2024». Награду на торжественной церемонии в Москве вручил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

На участие в премии по 12 номинациям было подано 246 заявок из 64 регионов России, проведена детальная оценка 85 инвестиционных порталов и 85 инвестиционных карт регионов.

Региональное Инвестагентство отмечено в 5 номинациях: Агентство развития года; Лучший инвестиционный портал; Лучшая инвестиционная карта; Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный; Признание коллег.

«Инвестиционное агентство Тюменской области создано для поддержки предпринимателей. Здесь готовы оказать помощь любому, кто собирается вложить свои средства в нашу экономику, рассказать о мерах поддержки, которые предусмотрены в регионе, подобрать земельные площадки и в целом сопроводить инвестиционный проект: от идеи до реализации», – сказал губернатор Александр Моор, отметив большую победу инвестиционной команды.

В этом году в Тюменской области планируется завершить около 300 инвестиционных проектов, при этом суммарный объём вложенных в экономику региона средств составит почти 400 миллиардов рублей, добавил губернатор.