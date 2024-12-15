Опыт Тюменской области по сопровождению инвестиций рекомендован к внедрению в регионах России

Практика Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов в Тюменской области, рекомендована к внедрению в регионах Агентством стратегических инициатив, Минэкономразвития России и комиссией Госсовета России. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

«Эффективность работы Проектного офиса – 98%. За этот год 143 проектам оказано содействие в реализации. Удалось оперативно решить 663 вопроса бизнеса, 96 из них связаны с земельными участками, более 395 – с инженерными коммуникациями», – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

За 11 месяцев 2024 года Проектным офисом проведено 46 заседаний. В них приняли участие 140 инвесторов и привлечены представители более 35 структур исполнительных органов государственной и муниципальной власти, федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, Инвестиционного агентства.

Работая по принципу «одного окна», Проектный офис помог сократить время регистрации прав собственности юрлиц и ИП – на 36%, время подключения к электросетям – на 26%, время подключения к сетям водоотведения – на 23%, время заключения в аренду земельных участков без проведения торгов – на 15%.

Отметим, что в инвестиционном портфеле Тюменской области на сегодняшний день находится 629 проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн руб.