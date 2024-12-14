25 процентов опрошенных читателей СИА-ПРЕСС боятся заразиться ВИЧ

СИА-ПРЕСС провел два опроса среди своих читателей – на сайте и в телеграм-канале – чтобы узнать, боятся ли они заразиться ВИЧ.

Результаты опроса на сайте:

В опросе на сайте приняли участие 124 человека. Ответы распределились следующим образом.

Большинство респондентов (около 39 процентов) заявили, что не испытывают страха заразиться. Однако значительная часть участников (36 процентов) отметила, что испытывают небольшие опасения. Еще 25 процентов признались, что сильно боятся заразиться ВИЧ.

Результаты опроса в телеграм-канале:

В телеграм-канале на момент завершения опроса проголосовали 30 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Очень боятся – 46%;

Немного побаиваются – 27%;

Не боятся – 27%.

Большее количество участников, почти половина (46%), указали, что сильно боятся заражения ВИЧ, что значительно превышает аналогичный показатель на сайте. Остальные участники разделились поровну между ответами «немного боятся» и «не боятся» (по 27%).

Напоминаем, ученые создали препарат от ВИЧ с 99% эффективности.