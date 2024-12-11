Национальный рейтинг прозрачности закупок: Тюменская область получила высшую оценку

По итогам Национального рейтинга прозрачности закупок – 2024 Тюменская область в очередной раз вошла в число лидеров с наивысшей оценкой «Гарантированная прозрачность» и заняла 6 место среди субъектов Российской Федерации. Торжественная церемония награждения лидеров рейтинга состоялась в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Об этом сообщает региональное Управление государственных закупок.

Основной целью исследования и мониторинга рейтинга является формирование здоровой конкурентной среды и повышение доверия к закупочным процедурам. Полученная награда подтверждает информационную открытость слаженной работы и конструктивного взаимодействия всех участников закупочного процесса.

Централизованная система осуществления закупок, выстроенная в Тюменской области, ориентирована в том числе, на поддержку участия в закупках субъектов малого предпринимательства. Доля таких закупок составляет 67% от общего объема конкурентных закупок. По этому критерию регион занимает высшее положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

Меры, принятые в Тюменской области, позволяют на протяжении многих лет осуществлять закупки товаров, работ и услуг с максимальным привлечением участников закупок со всей территории Российской Федерации за счет их унификации.