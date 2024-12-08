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​На региональном форуме трудовых династий «Достояние земли Тюменской» подвели итоги Года семьи

Итоги Года Семьи в Тюменской области: лучшие трудовые династии награждены

​На региональном форуме трудовых династий «Достояние земли Тюменской» подвели итоги Года семьи
Фото: admtyumen.ru

На региональном форуме трудовых династий «Достояние земли Тюменской» подвели итоги Года семьи. Участниками мероприятия стали представители 35 профессиональных династий и победители всероссийского этапа конкурса «Семья года».

«Главный итог Года семьи – мы напомнили друг другу, как важно в нынешнее непростое время сохранять преемственность семейных традиций и укреплять связи между поколениями», – сказал глава Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников форума.

Завершается Год семьи, но не прекращается работа над сбережением самых важных ценностей и традиций, подчеркнул губернатор. Чтобы познакомить тюменцев с профессиональными династиями региона, была создана электронная галерея трудовых династий. В ней уже почти 50 семей, которые рассказывают о себе и своих достижениях, принципах и ценностях.

«Начиная Год семьи, мы поддержали инициативу возрождения и популяризации трудовых семейных династий. В итоге в регионе появился проект электронной галереи «Достояние земли Тюменской»… Здорово, когда от разных поколений, от старших к младшим, передается любовь к труду, профессии. Это позволяет создавать традиции, формирует общие ценности, делает отношения в семье очень теплыми и крепкими», – уверен Александр Моор.


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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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            [0]=>
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      }
    }
  }
}
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