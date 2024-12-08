Эксперт оценил перспективы нефтегазового сектора Тюменской области

Перспективы развития экономики в Тюменской области, а значит – сегодняшнее и будущее благополучие тюменцев, во многом зависят от положения дел в отечественном нефтегазовом комплексе. Об этом заявил губернатор Александр Моор на очередных Губернаторских чтениях.

Основным экспертом на чтениях выступил президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Марсель Салихов.

В своем докладе «Будущее российских нефтегазовых рынков и индустрий: адаптация к новым вызовам» он сообщил, что до 2026 года добыча нефти в России расти не будет. «Основная причина – ограничения ОПЕК. При этом цены на нефть с начала 2024 года снизились на 10–12 процентов. Прогнозы указывают, что умеренное снижение продолжится и в 2025 году», – отметил Марсель Салихов.

Однако, своевременная переориентация отечественных нефтегазовых компаний на восточные рынки позволяет им сохранять финансовую устойчивость. Объемы и структура экспорта нефти из России в будущем останутся стабильными, считает эксперт. Возможности для умеренного, но стабильного роста имеет такая значимая для Тюменской области отрасль, как нефтегазовый сервис.

Александр Моор обратил внимание на перспективы увеличения производства полимеров, в том числе – на экспорт.

«Развитие нефтегазовой отрасли сегодня определяется не только экономическими, но и геополитическими факторами. Надо четко осознавать, что не следует ждать помощи ни от кого, ни с Запада, ни с Востока. Выход один – рассчитывать только на себя, повышать собственную эффективность. Западная Сибирь – базовый ресурсный регион России. Я уверен, что нам все по плечу и по уму. Значит, работаем дальше», – подытожил губернатор.