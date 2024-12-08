В Тюменской области зафиксировано снижение числа ДТП на 9%

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным на 1 декабря 2024 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил глава региона.

«Тенденция положительная, но расслабляться не стоит. Задача по снижению аварийности на дорогах и сбережению человеческих жизней остается актуальной, особенно в зимних условиях и в дни новогодних праздников», – подчеркнул Александр Моор.

Как отметил в своем докладе начальник управления ГАИ по Тюменской области Андрей Миллер, большая часть смертельных ДТП происходит на федеральных дорогах. Он назвал основные причины аварий: несоответствие скорости условиям движения, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда перекрестка.

О подготовке к работе в зимний период доложили руководители дорожно-эксплуатационных организаций. В регионе создан необходимый запас противогололедных материалов, подготовлены более 880 единиц специализированной дорожной техники.

«Но главный фактор, от которого зависит безопасность на дорогах, – это сознательность водителей и пешеходов, ответственное отношение к правилам движения. Будьте внимательны и осторожны, земляки», – обратился к жителям Тюменской области губернатор.