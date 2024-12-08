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​Губернатор Александр Моор призывал к повышению безопасности на дорогах в зимний период

В Тюменской области зафиксировано снижение числа ДТП на 9%

​Губернатор Александр Моор призывал к повышению безопасности на дорогах в зимний период
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным на 1 декабря 2024 года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил глава региона.

«Тенденция положительная, но расслабляться не стоит. Задача по снижению аварийности на дорогах и сбережению человеческих жизней остается актуальной, особенно в зимних условиях и в дни новогодних праздников», – подчеркнул Александр Моор.

Как отметил в своем докладе начальник управления ГАИ по Тюменской области Андрей Миллер, большая часть смертельных ДТП происходит на федеральных дорогах. Он назвал основные причины аварий: несоответствие скорости условиям движения, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда перекрестка.

О подготовке к работе в зимний период доложили руководители дорожно-эксплуатационных организаций. В регионе создан необходимый запас противогололедных материалов, подготовлены более 880 единиц специализированной дорожной техники.

«Но главный фактор, от которого зависит безопасность на дорогах, – это сознательность водителей и пешеходов, ответственное отношение к правилам движения. Будьте внимательны и осторожны, земляки», – обратился к жителям Тюменской области губернатор.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 54, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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      }
    }
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        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
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        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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