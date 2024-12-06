Крупные поставщики предупредили о росте цен на колбасу и сосиски в 2025 году

Торговые сети начали получать сообщения от ведущих производителей мясной продукции о предстоящем увеличении отпускных цен на колбасы и сосиски. Как сообщили источники «Ведомостей» среди ритейлеров, рост цен затронет продукцию крупных федеральных брендов.

По словам одного из собеседников издания, стоимость продукции компаний «Черкизово», «Атяшево» (ГК «Талина») и «Новая столица» (бренд «Егорьевская») увеличится на 10% с февраля 2025 года. Великолукский мясокомбинат сообщил о планируемом повышении цен на 7%.

В 2024 году существенного увеличения стоимости в этой категории не наблюдалось. Это станет первым ростом цен продукции крупных федеральных брендов с 2023 года, уточняет источник.