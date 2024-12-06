Пассажиры, которые опоздали на рейс, смогут использовать свой обратный билет

С 1 сентября 2025 года пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом, следует из нового приказа Минтранса. Ранее при покупке билета «туда-обратно» авиакомпании могли аннулировать весь заказ, если пассажир не явился на первый рейс.

«В частности, закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Кроме того, размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика», – передают в источнике.

Авиакомпаниям также поручено подготовить документы о принципах ценообразования, чтобы сделать ценовую политику более прозрачной, добавили в Минтрансе.